"Sconcerto d’amore" a Voltana

Venerdì 23 giugno, alle ore 21, la Compagnia Nando e Maila si esibirà presso Villa Ortolani a Voltana (Piazza dell’Unità, 1) in Sconcerto d’amore, uno spettacolo all’aperto della durata di 60 minuti che sarà in grado di coinvolgere persone di tutte le età, per far divertire insieme adulti e bambini.

Si tratta di un concerto-commedia all’italiana che porta in scena una storia d’amore travagliata, nella quale ciascuno può riconoscersi, attraverso l’ironia e le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo.

Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Infatti Nando e Maila hanno deciso di trasformare la struttura autoportante che funge da palco, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in una vera e propria orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme ad altri strumenti creano un’atmosfera magica.

Fondata nel 1997, la Compagnia Nando e Maila è riconosciuta e sostenuta dal MiBACT come Impresa di Produzione di Circo Contemporaneo e di Innovazione.

Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila sono tra i primi a fondare una compagnia di Circo Contemporaneo in Italia. Ciò ha determinato un approccio alla ricerca originale, innovativo e personale, mettendo in gioco l’esperienza fatta negli ambiti della musica, teatro e danza.

Dal 2004 ad oggi, ha realizzato oltre 1500 repliche in Italia e all’estero con una media di 100 repliche annue.

In caso di maltempo l’evento si terrà in data da definire.

I biglietti sono acquistabili su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/sconcerto-d-amore/206113, nelle tabaccherie convenzionate e sul posto da mezz’ora prima dell’inizio dell’evento.

Ulteriori informazioni su www.lugomusicfestival.org o scrivendo a press@lugomusicfestival.com