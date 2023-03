Secondo rigassificatore a Ravenna? Raffica di critiche, ma il Ministero frena: "Nessuna decisione è stata presa"

Da una parte Snam, che starebbe già lavorando - secondo quanto dichiarato pochi giorni fa dal presidente della Regione Toscana e commissario al rigassificatore di Piombino Eugenio Giani - alla futura ricollocazione del rigassificatore toscano nell'Adriatico (dopo i tre anni di permanenza a Piombino). Dall'altra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che in seguito a quella dichiarazione è intervenuto con una nota per frenare la polemica.

“Nessuna decisione è stata presa nè sono in corso valutazioni tecniche sulla collocazione della nave rigassificatrice Golar Tundra dopo la sua permanenza per non più di tre anni a Piombino - scrive il Ministero in una nota - Ogni scelta sarà concordata con le Regioni e con le amministrazioni locali”. Sul tema nei giorni scorsi è intervenuta nuovamente l'amministrazione comunale di Ravenna, spiegando in una commissione consiliare di non aver ancora ricevuto richieste in merito nè da parte di Snam, nè da parte del Governo. Entro il 24 marzo, comunque, la società dovrà fornire una risposta sulla questione.

Nel frattempo però fioccano le polemiche sull'ipotesi di un secondo rigassificatore a Ravenna. "Condividiamo la giusta e forte critica di metodo espressa dal sindaco de Pascale nei confronti del Governo nazionale che pare stia ragionando su ipotesi e proposte senza alcun confronto con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna - commentano da Ravenna Coraggiosa - Una mancanza di rispetto istituzionale inaccettabile nei confronti di un territorio che ha dato prova di grande responsabilità nazionale. Pur non disponendo di alcun progetto, nel merito esprimiamo sin d'ora la nostra contrarietà a ogni eventuale proposta di trasferimento di un secondo rigassificatore di fronte alle coste ravennati, per evidenti ragioni di equilibrio territoriale e perché tale ipotesi aumenterebbe considerevolmente gli indici di rischio e l'impatto ambientale. Ravenna non ha bisogno di un secondo rigassificatore. Ci piacerebbe che il Governo parlasse della nostra costa per capire come velocizzare la realizzazione del progetto Agnes e che si sviluppassero le condizioni per avviare le Comunità Energetiche Rinnovabili, al fine di riequilibrare il rapporto fra fonti fossili ed energie rinnovabili, favorendo un nuovo sviluppo economico, sociale e civile più moderno e sostenibile. Per queste ragioni Ravenna Coraggiosa, che seguirà con grande attenzione gli sviluppi della vicenda, richiede con forza un tempestivo chiarimento da parte del Governo nazionale".

Critico anche il coordinamento ravennate 'Per il clima - fuori dal fossile': "Rispetto alla vicenda del secondo rigassificatore, la politica e le istituzioni locali non se la possono cavare, come invece pare stia cercando di fare nostro sindaco, dicendo “noi non ne sappiamo niente”. Innanzitutto ci sembra assai improbabile che l’uscita di Giani sia il puro e semplice frutto di un sonno agitato e che con il resto del Paese non sia nemmeno stata fatta qualche telefonata o scritta qualche lettera. E poi crediamo che l’unica risposta sensata, che i poteri locali dovrebbero dare di fronte alla ventilata ipotesi, sia: “Non se ne parli nemmeno”. Crediamo anche sia ora che quegli esponenti politici che, pur facendo parte delle maggioranze politiche in Comune e in Regione, in questi ultimi anni hanno espresso accenti critici sulla tendenza in atto di sfrenato potenziamento del sistema oil&gas, decidano se vogliono continuare in eterno a sacrificare, sull’altare della stabilità del quadro politico, quella sostenibilità ambientale e quell’ impegno per la giustizia climatica, sulle quali hanno raccolto buona parte del proprio consenso elettorale. Per quanto ci riguarda, la mobilitazione continua senza sosta. Anche a Ravenna sabato 6 maggio chiameremo a manifestare con noi tutti i territori in cammino per la giustizia climatica, ambientale e sociale. Già da ora chiediamo alla cittadinanza ravennate di esserci e far sentire chiara e forte la propria voce di contrasto a questa china irreversibile".

"Giani è stato ben lieto di liberare la propria regione da un secondo rigassificatore, anziché destinarlo, secondo logica, a Livorno, dove un altro della Snam esiste dal 2013, a 21 chilometri della costa, contro gli appena 8 del prossimo rigassificatore ravennate. Entro il 24 marzo, Snam deve dimostrare al presidente toscano Giani dove andrà a mettere la Golar Thundra dal 2026 a 2048. Se non lo farà, Giani non la farà arrivare per niente a Piombino. Una scelta del genere comporta tanto lavoro tecnico progettuale che la Regione interessata lo sa senz’altro da mesi. Speriamo pure che non sia l’Emilia-Romagna, destinazione Ravenna. Ma tra 14 giorni si scopriranno gli altarini", conclude invece Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.