Sergio Cicognani, domenica un incontro sul grande pittore e mosaicista ravennate

Domenica 11 dicembre, alle 16,30, è in programma a Palazzo Rasponi dalle Teste “L’artista che cercava il colore assoluto”, un incontro dedicato ad uno dei principali protagonisti dell’arte musiva degli ultimi cinquanta anni: Sergio Cicognani. Ne parleranno alcuni protagonisti della scena musiva ravennate, a lungo a contatto e in relazione con l’artista: Linda Kniffitz, Marcello Landi, Cetty Muscolino, Felice Nittolo, Enzo Tinarelli. Durante il pomeriggio, verrà presentato in anteprima “Sergio Cicognani. Pittore del mosaico”, il catalogo dell’omonima esposizione e che, accanto ad immagini e opere riferibili al grande artista ravennate, raccoglie testi di Linda Kniffitz, Cetty Muscolino, Felice Nittolo, Chiara Pausini e Paolo Trioschi.

Esponente di una stagione irripetibile, Sergio Cicognani (1927-2019) ha vissuto il mestiere dell’artista tra scuole e laboratori, a partire dalla sua formazione ai corsi liberi dell’Accademia di belle arti di Ravenna e, nella sua lunga e fortunata attività di pittore e mosaicista, ha collaborato con figure di primo piano come: Kokoschka, Mathieu, Severini, Guttuso, Saetti e molti altri ancora. Durante la giornata sarà anche possibile visitare la mostra a Palazzo Raponi dalle Teste, un originale percorso espositivo sospeso tra mosaico e pittura in 23 opere realizzate dalla fine degli anni 40 ai primi anni 2000, visibile fino all’8 gennaio 2023.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato a Cultura e mosaico del Comune di Ravenna e Mar - Museo d’arte della città di Ravenna e AIMC.

L‘ingresso è libero.