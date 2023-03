Settore vitivinicolo, Legacoop visita lo stabilimento della cooperativa romagnola

Una delegazione di giovani cooperatori di Legacoop Romagna è stata ospite dello stabilimento di Lugo di Terre Cevico, importante realtà in Italia del settore vitivinicolo. A fare gli onori di casa il presidente della cooperativa Marco Nannetti che ha illustrato ai ragazzi di 'Generazioni' il “manifesto” di Terre Cevico, un’azienda che ha ormai raggiunto i sessanta anni di storia e che riunisce più di 5.000 famiglie di soci viticoltori che coltivano oltre 7000 ettari di vigneti. Nannetti ha sottolineato l’impegno della cooperativa per assicurare "la massima qualità delle produzioni, a partire dalle materie prime e dalla selezione dei terreni per arrivare al ciclo di lavorazione, e l’attenzione prioritaria posta sul tema della stabilità del lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro".

Il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi nel suo saluto introduttivo ha ricordato l’impegno della filiera cooperativa per assicurare la massima qualità delle produzioni e l’attenzione prioritaria posta sul tema della stabilità del lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Dopo la visita allo stabilimento di Terre Cevico, l’iniziativa è proseguita con un incontro conviviale alla Tenuta Masselina, azienda agricola di proprietà della cooperativa.