Si premiano i 'Maestri del Commercio': l'aquila di ferro va a medici e infermieri dell'ospedale

Sabato 26 novembre alle ore 10.00, presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna, si svolgerà la cerimonia dell’Associazione 50&Più, aderente a Confcommercio provincia di Ravenna, che premierà i propri soci che hanno svolto un’attività del commercio, turismo o servizi per oltre 25, 40 e 50 anni conferendo loro l’onorificenza nazionale di Maestri del Commercio. Quest’anno il premio, che ha cadenza biennale, viene assegnato a 18 imprenditori. Nell’occasione Ottavio Righini, Presidente di 50&Più Ravenna, conferirà inoltre il Premio Speciale Aquila di ferro 2022 che quest’anno va ai medici, infermieri e personale del Sistema Sanitario di Ravenna.

Questo l’elenco di tutti i premiati con l’Aquila di ferro: Cardinale Ersilio Tonini (2003), Pietro Baccarini (2005), Arrigo Sacchi (2007), Cristina Muti Mazzavillani (2009), Antonio Patuelli (2011), Giordano Angelini (2013), Aristide Canosani (2015), Gabriele Albonetti (2017), Ernesto Giuseppe Alfieri (2019). 50&Più è un’associazione di pensionati che conta a Ravenna circa 3.550 soci ed in Italia oltre 350 mila: con questa giornata di riconoscimenti i vuole ringraziare i propri soci più longevi del loro lavoro ed anche per indicarli ad esempio per i più giovani.

I premiati

MAESTRI DEL COMMERCIO - Aquila d’argento - 25 anni di attività

Loredana Maria Benelli (Santerno Ammonite - tabacchi, ricevitoria), Maggiorino Bigini (Faenza - tessuti, biancheria, corredo), Stefano Leonelli (Fusignano - agente di commercio), Paola Montanari (Mandriole - edicola, profumeria).

MAESTRI DEL COMMERCIO - Aquila d’oro - 40 anni di attività

Maurizio Giorgioni (Ravenna - erboristeria, prodotti naturali, drogheria), Franca Marini (Alfonsine - ambulante biancheria), Sauro Montroni (Fusignano - agente di commercio), Franco Poggiali (Ravenna - agenzia marittima), Silvia Rocca (Lugo - pizzeria).

MAESTRI DEL COMMERCIO - Aquila di diamante - 50 anni di attività

Romano Amaducci (Cervia - generi alimentari), Chierina Castellani (Castiglione di Cervia - panificio), Graziano Ferdani (Cervia - ambulante in abbigliamento), Vincenza Masini (Ravenna - giocattoli e plastica), Settimia Panzavolta (Ravenna -Abbigliamento, confezioni (Ponti), Cosetta Piva (Ravenna - stoffe, confezioni, merceria), Laura Poni (Cervia - tabacchi e ricevitoria), Marcelline Marie Staub (Ravenna - oreficeria), Elviro Venturini (Lugo - pizzeria).