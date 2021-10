Sicurezza sul lavoro, un protocollo d'intesa tra Cassa edile e Ispettorato del lavoro

Venerdì a Ravenna è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna e la Cassa Edile di Ravenna, anche alla luce delle recenti modifiche normative in tema di sicurezza sul lavoro e congruità dei salari dei lavoratori nel settore dell’edilizia. Protocollo che attiva un percorso di scambio e collaborazione per la promozione di un lavoro regolare e di una sana competitività sul mercato; con oggetto la promozione di inter-scambio di informazioni normativa di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati; il contrasto del divario contrattuale che mina l'equilibrio del mercato e la garanzia della tutela di imprese e lavoratori coinvolti, in quanto l'applicazione di contratti diversi da quelli legati all'attività svolta non garantisce adeguata tutela ai lavoratori coinvolti; la promozione di informazione e formazione al fine di condividere e diffondere buone prassi ai fini prevenzionistici; la creazione di un tavolo tecnico provinciale.

A tal fine l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la Cassa Edile istruiranno procedura, per lo scambio delle notifiche preliminari. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la Cassa Edile, sulla scorta delle indicazioni fornite dai rispettivi Organi Nazionali, procedono allo scambio di dati e analisi utili alle verifiche di competenza·dell'Inl e a garantire i corretti adempimenti verso la Cassa Edile; a tal fine potranno costituirsi appositi tavoli tecnici. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la Cassa Edile definiranno le modalità di condivisione dei dati. La Cassa Edile impegna, d'intesa con gli Enti bilaterali del settore preposti alla formazione e sicurezza, a consentire al personale ispettivo dell'Inl la partecipazione, senza alcun onere a carico della Amministrazione, a corsi di formazione, di aggiornamento, seminari, convegni, incontri tematici e altri strumenti formativi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in edilizia.