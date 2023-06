Sicurezza sul lavoro, azienda ravennate riceve due premi agli Italian Project Awards

Doppio riconoscimento per il Gruppo Itway, con sede a Ravenna, che si è aggiudicato ben 2 premi agli Italian Project Awards 2022, iniziativa ideata dal Gruppo Editoriale G11 Media. Riconoscimenti che arrivano nell'importante campo della sicurezza sul lavoro. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano. In particolare l'azienda ravennate ha vinto, in due sezioni su quattro, con il progetto più innovativo e il miglior progetto per le imprese.

Queste vittorie arrivano grazie alla nuova soluzione ICOY (I Care Of You), un sistema innovativo progettato per salvare vite umane e ridurre i rischi di incidenti sul lavoro grazie ad una Intelligenza Artificiale di ultima generazione sviluppata dal team Itway che utilizza un algoritmo di object detection in grado di riconoscere gli oggetti tramite una singola rete neurale convoluzionale. Il sistema è in costante miglioramento perché per l’analisi utilizza Deep Learning che permette di definire automaticamente una serie di caratteristiche utilizzate per classificare il contenuto di un’immagine e procedere con l’autoapprendimento. In questo modo l’analisi può essere costantemente migliorata con l’aumentare del numero di immagini analizzate e non viene influenzata dal movimento degli oggetti.