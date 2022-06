Sicurezza sul lavoro e rinnovo dei contratti: il sindacato Ugl incontra in piazza i cittadini

Sabato, in piazza Einaudi a Ravenna, dalle 9.00 alle 12.30, si tiene la seconda tappa dell’Ugl Romagna del “giro della Romagna” per informare i cittadini sui temi della sicurezza sul lavoro, del rinnovo dei contratti di primo e secondo livello e della partecipazione dei lavoratori alle attività ed alla programmazione delle aziende. "Con questa iniziativa - spiega Filippo Lo Giudice, segretario territoriale Ugl Romagna - vogliamo mantenere alta l’attenzione sul problema sempre scottante della sicurezza nei luoghi di lavoro, sui mancati rinnovi di contratto in innumerevoli settori della nostra economia e sulla possibilità, da noi sempre caldeggiata, di partecipazione dei lavoratori al buon andamento delle imprese fino alla ripartizione degli utili aziendali".

Le linee guida della piattaforma sindacale sono state già illustrate ai cittadini nella prima tappa del tour Ugl Romagna che il sabato precedente ha toccato piazza Saffi a Forlì. Nelle prossime settimane incontri anche a Cesena e Rimini. Intanto, il 2 luglio a Ravenna, proseguirà la campagna informativa di Ugl Romagna attraverso l'attivazione di un gazebo aperto al pubblico e la presenza di quadri dirigenti e delegati del sindacato che incontreranno cittadini e lavoratori.

"Ai gazebo verrà fornito un questionario che si potrà compilare in forma anonima perché siamo dell’idea – aggiunge Filippo Lo Giudice – che uno dei compiti del sindacato sia quello di essere presente per ogni esigenza di lavoratori, pensionati, disoccupati e le loro famiglie, e li incontreremo nelle piazze per far comprendere che siamo pronti ad affiancarli in ogni necessità, sia vertenziale, che di natura fiscale, previdenziale, e di venire incontro alle loro richieste nei diversi ambiti sociali, lavorativi e professionali. L’Ugl da sempre è aperta alla società civile con l’obiettivo di essere parte attiva e responsabile dei processi decisionali che interessano la collettività", conclude il segretario territoriale di Ugl Romagna.