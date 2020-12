Sindacati, cambio alla guardia alla Uiltec di Ravenna: Filippo Spada sarà il nuovo segretario generale

Mercoledì alle 10, in videoconferenza in ottemperanza alle attuali restrizioni determinate dalla diffusione del virus Covid-19, si svolgerà il Consiglio Territoriale della Uiltec di Ravenna che vedrà all’ordine del giorno ’avvicendamento alla carica di segretario generale. Guido Cacchi, attuale responsabile della Categoria che associa circa mille iscritti dei settori Tessile, Energia, Chimica e comparto manifatturiero in particolare della gomma-plastica e della ceramica, lascia l’incarico dopo più di 10 anni, per raggiunti limiti di età e sarà sostituito da Filippo Spada, attuale segretario generale della categoria dei metalmeccanici nonché segretario confederale della Uil di Ravenna.

Ai lavori parteciperanno il segretario generale della Uiltec Paolo Pirani, la segretaria organizzativa Uiltec, Rosaria Pucci, il segretario regionale Uiltec, Vittorio Caleffi, il segretario generale Uil Emilia Romagna, Giuliano Zignani e il segretario generale Uil Ravenna, Carlo Sama. La presenza dei massimi responsabili della categoria a livello nazionale e regionale, riconoscimento dell’importanza della Uiltec territoriale, consentirà, oltre alla ratifica del cambio della guardia alla Segreteria provinciale, di affrontare le tematiche più attuali all’ordine del giorno del panorama politico-sindacale quali il tema del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di settore e quello dello sviluppo industriale del nostro territorio a partire dal rilancio del settore della chimica, alla situazione del comparto oil&gas e allo sviluppo di politiche di transizione energetica.