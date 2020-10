Sindacati, Rsu: eletti due delegati sindacali alla Iemca

Si sono svolte all’interno della Iemca, divisione del Gruppo Bucci Industries di Faenza, il rinnovo delle Rsu. La Uilm ha eletto due delegati sindacali per la prima volta all’interno dello stabilimento nel collegio unico operai e impiegati. "Con grande soddisfazione la Uilm ha tra i suoi eletti anche il candidato più votato, con ben 41 preferenze su 150 voti totali - rende noto il segretario provinciale, Filippo Spada -. Questo risultato affida alla Uilm-Uil un importante ruolo nella gestione sindacale dei processi di sviluppo e nelle relazioni sindacali con l’azienda su importanti materie di natura contrattuale all’interno dello stabilimento".

"La Uilm - prosegue Spada -. si impegna fin da ora nel garantire, attraverso l’impegno e il lavoro dei delegati eletti, a cui non faremo mai mancare il sostegno, a rappresentare al meglio ed in ogni sede di confronto un punto di riferimento autorevole per le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento faentino. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo ai lavoratori che con il loro voto hanno contribuito a rendere più forte la proposta sindacale da noi sostenuta, a coloro che ci hanno sostenuto nella lunga campagna elettorale a partire dai neo eletti Michele Porcellini, il più votato con 41 preferenze, Massimiliano Billi e tutti gli iscritti impegnati nel sostegno dei candidati".