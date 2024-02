Snam e Confindustria lanciano un 'test di mercato' sul progetto di cattura e stoccaggio di CO2

La società Snam lancia, insieme a Confindustria ed Eni, un market test dedicato alla domanda di idrogeno e una raccolta di manifestazioni di interesse per il trasporto e lo stoccaggio di CO2. Lo riferisce La Presse. A partire da mercoledì la società, già impegnata nel progetto del rigassificatore al largo di Punta Marina, avvia quindi una raccolta di manifestazioni di interesse non vincolanti per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 presso il sito ravennate, nell’ambito del progetto che prevede la cattura di 25mila tonnellate di CO2 dalla centrale Eni di trattamento di gas naturale a Casal Borsetti.

Un test dedicato dunque sia all’idrogeno che allo stoccaggio di CO2 che ha l’obiettivo di raccogliere dati e informazioni tecniche ed economiche per approfondire lo stato attuale e prospettico relativo al consumo e alla produzione, sia come vettore energetico che come materia prima. Le informazioni serviranno a valutare il grado di allineamento del mercato con i target nazionali ed europei. L'iniziativa ha anche l'obiettivo di informare gli stakeholder del progetto di Ccs nel Ravennate sviluppato insieme a Eni, raccogliendo così dati di base sugli emettitori interessati. Sulla base dei dati raccolti, che si andranno ad aggiungere a quanto già disponibile, Eni e Snam potranno ottimizzare lo sviluppo del progetto, con particolare focus sulle modalità e soluzioni di trasporto della CO2.