Soci da 30, 40 e 50 anni: consegnati i premi 'Fedeltà al Commercio'

La Confcommercio Ascom di Faenza giovedì ha assegnato i 'Premi fedeltà al commercio' a tutti i soci che risultano iscritti alla Camera di Commercio da 30, 40 e 50 anni oltre a premi speciali a personaggi con meriti particolari nel settore del Commercio, del Turismo e dei Servizi. La manifestazione si è tenuta presso il cortile della sede di Confcommercio Ascom Faenza. La consegna dei premi è stata preceduta dal saluto introduttivo del Presidente Confcommercio di Faenza Paolo Caroli e con gli interventi del Sindaco di Faenza Massimo Isola, del Direttore dell’Unione Regionale Confcommercio Pietro Fantini, del Commissario Straordinario della CCIAA di Ravenna Giorgio Guberti e del Direttore Generale Francesco Carugati.

Il Presidente Paolo Caroli ha voluto ribadire, nel corso del suo intervento, l’estrema importanza della partecipazione degli operatori economici alla vita associativa ed il ruolo e l’importanza, nell’essere punto di riferimento, che l’associazione riveste in un momento economico non certamente positivo (per la pandemia prima e per la guerra in Ucraina poi) per le oltre 1.100 imprese iscritte. Imprese che ancora oggi trovano in Confcommercio Ascom Faenza la soluzione alle loro esigenze imprenditoriali in servizi forniti con professionalità nei campi dell’area fiscale e contabile, gestione del personale dipendente, accesso al credito, formazione, sicurezza sui luoghi di lavoro e pratiche amministrative di vario genere, oltre alla tutela e rappresentanza sindacale di impresa.