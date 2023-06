Sospensione dei pagamenti delle polizze e consulti medici gratis: l'assicurazione a fianco degli alluvionati

Sospensione dei pagamenti dei premi delle polizze in scadenza, attivazione di un centro di contatto e supporto per consulti medici e psicologici gratuiti, ma anche per fornire sostegno dal punto di vista logistico per affrontare eventuali disagi a livello abitativo. Sono questi i principali provvedimenti adottati da Credem assicurazioni, compagnia assicurativa attiva nel ramo danni guidata dal Direttore Generale Rossella Manfredi e controllata pariteticamente da Credem e Reale Mutua Assicurazioni, per offrire un concreto sostegno ai clienti sottoscrittori delle polizze nei territori di Emilia-Romagna e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Più in dettaglio, a partire da mercoledì 7 giugno e fino alla fine del periodo di emergenza (4 maggio 2024) è attivo un numero verde gratuito 800-776416 che per tutti i clienti Credem residenti nei comuni oggetto di alluvione (circa 18 mila clienti interessati) organizzerà gratuitamente consulti medici telefonici, anche con uno psicologo, che possono poi diventare, in caso di bisogno, dei video consulti. Inoltre, per i clienti titolari della polizza “Protezione Casa” di Credemassicurazioni, la cui abitazione risulta ubicata nei comuni oggetto di alluvione, sarà a disposizione un servizio di prenotazione alberghiera per tutto il nucleo familiare (senza limitazioni, animali domestici inclusi) per un massimo di 10 notti. Le spese dell'albergo saranno a carico di Credem assicurazioni. Sempre per i clienti titolari di Protezione Casa che hanno o stanno già pernottando in albergo a seguito dell'alluvione, con l'invio della fattura\ricevuta la Compagnia effettuerà il rimborso del costo del pernottamento. Infine, per tutti i clienti Credem assicurazioni residenti o con sede legale nei comuni oggetto di alluvione e che ne faranno richiesta, sarà possibile sospendere il pagamento dei premi delle polizze in scadenza fino alla fine dell’emergenza indicata il 4 maggio 2024.

“In queste settimane le popolazioni di Emilia Romagna e Marche stanno vivendo un momento particolarmente difficile a causa delle conseguenze derivanti dall’alluvione che ha colpito duramente questi territori”, ha dichiarato Rossella Manfredi, Direttore Generale di Credem assicurazioni. “Il nostro compito”, ha proseguito Manfredi, “è quello di essere al fianco delle persone quando conta davvero, offrendo un supporto concreto, in una logica di vera bancassicurazione. Per questo motivo abbiamo realizzato una serie di interventi mirati a supporto delle popolazioni colpite dall’alluvione al fine di sostenere famiglie e imprese e agevolare la ripresa”.