Sostegno all'imprenditoria, la banca offre vantaggi ai giovani talenti

Confcommercio Ravenna e Cassa di Ravenna rinnovano la loro iniziativa di successo rivolta ai giovani che decidono di diventare imprenditori. L’iniziativa è “Giovani talenti per Giovani Imprese”, un’azione di accompagnamento per realizzare e sviluppare un’idea imprenditoriale con l’offerta di prodotti e servizi che rispondono alle esigenze delle start up.

Si rinnova il sostegno a tante ragazze e tanti ragazzi che desiderano realizzare il proprio sogno: realizzare un’impresa di successo coadiuvati e supportati nella trasformazione di un’idea valida nell’entusiasmante esperienza che è la vita di un imprenditore.

Per un giovane, avere un’idea e trasformarla in un’impresa è entusiasmante, ma al tempo stesso molto complicato, sia per le tante, diverse competenze (di marketing, di business, di gestione delle persone, legali, amministrative) che bisogna possedere, sia per le diverse difficoltà che si incontrano nella gestione ordinaria (costi ed oneri derivanti dal rapporto con la pubblica amministrazione, accesso al credito). Partendo da questi concetti, Confcommercio Ravenna, attraverso il CAT - Centro di Assistenza Tecnica, intende promuovere idee, innovazione e imprenditorialità con il sostegno al progetto della Cassa di Ravenna.

L’iniziativa “Giovani talenti per Giovani Imprese” si rivolge, in particolare, a chi ha finito il percorso di studi (maturità o università) da non oltre tre anni e ha un’idea imprenditoriale o intende avviare una libera professione (non da Ordini professionali). Il partner dell’iniziativa, Cassa di Ravenna, riserva particolari condizioni di sostegno al progetto:

conto corrente small business esente dalle spese fisse mensili per il primo anno e con sconto del 50% per gli anni successivi;

internet banking dispositivo gratuito;

apparato pos con canone annuo gratuito per il primo anno e commissioni agevolate per gli anni successivi;

finanziamenti a condizioni vantaggiose (1% fisso per i primi 5 anni), ovviamente con esame del merito creditizio ad insindacabile giudizio della Banca;

possibilità di aderire ai "finanziamenti a tasso zero" riservati alle imprese associate a Confcommercio Ravenna, durata massima 36 mesi, importo massimo finanziabile per singolo beneficiario € 25.000,00, spese d’istruttoria esenti, penale estinzione anticipata esente.

Confcommercio Ravenna affiancherà i Giovani Talenti nell’evoluzione dell’idea imprenditoriale fino alla costituzione dell’impresa. E verrà offerta: