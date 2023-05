Sostegno alle vittime dell'alluvione: la banca apre un fondo da 10 milioni di euro

Anche Crédit Agricole Italia scende in campo per assistere finanziariamente le aziende e i privati coinvolti dal maltempo che si è abbattuto in Romagna, e in particolare nel territorio ravennate, con gravi danni per cittadini e imprese. La banca ha attivato linee di credito a condizioni ad hoc per l’immediato ripristino delle attività produttive e per garantire la liquidità necessaria agli imprenditori. I finanziamenti verranno erogati a valere su un plafond dedicato di 8 milioni di euro e con un iter burocratico semplificato per accelerare i tempi di concessione. La banca conferma inoltre la vicinanza a tutti i clienti privati e alle famiglie in difficoltà con un plafond di 2 milioni di euro di Prestiti a tasso dedicato e con la possibilità di sospendere fino a 12 mesi le rate del proprio mutuo, in base alle proprie necessità. Per richiedere la sospensione sarà sufficiente l’autocertificazione del danno subito per consentire ai titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici sgomberati e danneggiati di richiedere la sospensione delle rate.

