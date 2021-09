Sostenibilità, anche la Coldiretti Ravenna celebra la Giornata per la Custodia del Creato

La transizione ecologica come passaggio fondamentale verso una vita nuova, più rispettosa dell’ambiente inteso come ‘bene comune’. E’ questo il messaggio al centro della 16esima Giornata per la Custodia del Creato, momento di preghiera e riflessione promosso a livello nazionale dalla Conferenza Episcopale Italiana e sul territorio provinciale dalle Diocesi di Faenza-Modigliana e Archidiocesi di Ravenna-Cervia in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna. La cerimonia, in programma venerdì 17 settembre a partire dalle ore 18, si svolgerà presso la Chiesa parrocchiale di San Martino a Villa San Martino (via provinciale Bagnara 62, Villa San Martino di Lugo).

Ad officiare l’incontro di preghiera ‘Camminare in una vita nuova’, che si terrà alla presenza dell’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Mons. Lorenzo Ghizzoni, sarà il Vescovo di Faenza-Modigliana Mons. Mario Toso insieme ai rappresentanti delle Chiese Ortodosse. "L’iniziativa - spiega Coldiretti Ravenna - è un’opportunità per riflettere sulla crisi ecologica e sociale che l’umanità sta vivendo, testimoniata anche dagli sfasamenti climatici che si manifestano con fenomeni metereologici sempre più devastanti a danno dell’ambiente e del lavoro degli agricoltori’. Una crisi climatica che, come sottolinea la CEI, si è andata ad intrecciare a quella pandemica e che richiede interventi urgenti a partire “da una transizione ecologica che arrivi a modificare alcuni presupposti di fondo del nostro modello di sviluppo”. Non a caso nella sua Enciclica Laudato sì, Papa Francesco richiama all’urgenza di una vera e propria “conversione ecologica”, indispensabile per “riprendere coraggiosamente il cammino, lasciandoci alle spalle una normalità con elementi contraddittori e insostenibili, per ricercare un diverso modo di essere, animato da amore per la terra e per le creature che la abitano".