Giorgio Lupano interpreta lo strano caso di Benjamin Button a teatro

Sabato 6 aprile alle 21 al Centro Civico "Gino Pellegrini" di Conselice, va in scena lo spettacolo "La vita al contrario. Il curioso caso di Benjamin Button" con Giorgio Lupano e Lucrezia Bellamaria, tratto dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald, elaborazione teatrale Pino Tierno, regia Ferdinando Ceriani.

Secondo anno di repliche di una delle più straordinarie interpretazioni di sempre: in una suggestiva e visionaria messinscena, l’affascinante Giorgio Lupano dà anima e corpo alla storia dell’uomo nato anziano che ha vissuto la sua vita all’incontrario. Per dirci che ognuno è speciale. Un uomo in controluce sembra partire verso un fascio luminoso che già in parte lo avvolge, ma esita. Il rumore della lancetta dell’orologio scandisce il tempo. Poi, viene in proscenio e si rivela allo spettatore: è Nino, nato anziano e morto bambino e ha con sé una valigia in cui ha raccolto i ricordi della sua strana vita.

Così inizia lo spettacolo "La vita al contrario, versione teatrale dell’opera di F. S. Fitzgerald "The curious case of Benjamin Button (1922)". Una storia che si interroga sul significato della vita, sulla sua imprevedibilità e sull’ineluttabilità della morte. Da questo romanzo è stato tratto il film di David Fincher Il curioso caso di Benjamin Button del 2008 con Brad Pitt e Cate Blanchett, vincitore di 3 premi Oscar

Prenotazioni al numero 371.5318963 o via mail a biglietteriateatroconselice@gmail.com. Per informazioni contattare "Teatro La Bottega del Buonumore APS" al numero. Biglietti online anche su vivaticket. Costi: intero € 16, ridotto 14, ridotto speciale ai residenti € 13. Biglietteria aperta al Centro Civico di Conselice sabato 6 aprile dalle ore 19 alle ore 21.