Spettacolo e musica, BNI punta l'attenzione su uno dei settori più colpiti

Un meeting dedicato, come sempre, al business con ospiti del mondo della musica, quello svoltosi venerdì al Capitolo BNI Maioliche di Faenza. 52 imprenditori, provenienti da tutta Italia, si sono ritrovati sulla piattaforma online del Capitolo faentino e hanno dedicato parte dell'incontro al mondo della musica e dello spettacolo, settore particolarmente in crisi viste le restrizioni sanitarie.

Tanti ospiti Giordano Sangiorgi, Patron del MEI, il cantautore napoletano Elsa vincitore del contest dei Esse Magazine con il brano “Bambino” e il musicista-arrangiatore Daniel Fratini di Pescara. E' stato un fruttoso incontro sullo scambio di idee e referenze nel mondo dello spettacolo nella speranza di ripartire alla grande in primavera. Nella mattina sono stati ricordati anche i risultati del Capitolo Maioliche che da inizio 2020 ha raggiunto quasi 800mila euro di fatturato ed ospitato 200 persone in capitolo. L'organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere).