Spostamenti in bici e commercio di vicinato: Fiab e Coldiretti uniscono le forze

Una campagna per invitare a spostarsi in bicicletta anche per la spesa di tutti i giorni nei negozi di prossimità e riscoprire così il commercio di vicinato

La bici anche per gli spostamenti quotidiani per il commercio di vicinato: è un nuovo, ulteriore messaggio lanciato da Fiab nella campagna nazionale #PrimaLaBici!, iniziativa che suggerisce un punto di vista differente per tutti i nostri spostamenti quotidiani e che privilegia la bici come mezzo sicuro e sostenibile per sè stessi e per gli altri, oggi con il valore aggiunto di garantire in modo naturale il distanziamento e la salute propria e della collettività.

Con la campagna “Spesa quotidiana? #PrimaLaBici!” Fiab vuole invitare a scegliere di spostarsi in bicicletta anche per la spesa di tutti i giorni nei negozi di prossimità e riscoprire così il commercio di vicinato. I centri storici e i quartieri delle nostre città sono il patrimonio delle persone, il cuore caldo delle nostre giornate, il luogo dove entrare nei negozi e nelle botteghe e vivere un momento di socialità vera.

A Ravenna è Coldiretti con il suo Mercato Contadino Coperto di Campagna Amica in via Canalazzo a partecipare in prima persona alla collaborazione con FIAB su questo tema importante. "Continueremo questa sinergia promuovendo percorsi cicloturistici e degustazioni in aziende agricole e agriturismi associati del territorio - spiega la Fiab di Ravenna - con l’intento di sensibilizzare anche l’Amministrazione Pubblica ad accogliere le richieste delle imprese commerciali e degli artigiani a sostegno della campagna sulla spesa quotidiana, chiedendo la valorizzazione dello spazio urbano con parcheggi bici sicuri sul suolo pubblico stradale di fronte ai negozi. Si tratta di favorire una modalità di spostamento ecologico ed intelligente che può diventare un volano per la valorizzazione proprio di quel tessuto di botteghe e negozi che rende così attraenti le nostre città per i residenti per i turisti".

“Incentivare l’utilizzo della bicicletta e di mezzi ecosostenibili negli spostamenti quotidiani – commenta Alessandra Ravagli, Presidente dell’Associazione Agrimercato Coldiretti di Ravenna - è uno degli obiettivi perseguiti da Campagna Amica, obiettivo che va a braccetto, ovviamente, con la promozione delle produzioni a filiera corta e di stagione, quelle presenti nel nostro Mercato di Ravenna".