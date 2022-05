Start Romagna, "sì al premio aziendale per il lavoro svolto da tutti i dipendenti durante la pandemia"

"Prosegue il percorso di confronto costruito con START Romagna e le organizzazioni sindacali, iniziato con l’accordo firmato a marzo 2022 in cui è stata definita un’indennità destinata ai lavoratori di Start (autisti e officine) che guidano i mezzi ad alta capacità. Nella giornata di ieri è stato sottoscritto un nuovo accordo su un premio aziendale per il lavoro svolto da tutti i lavoratori e le lavoratrici durante la difficile fase della pandemia nel 2021" si legge in una nota di Filt-Cgil Fit-Cisl Faisa-Cisal Emilia-Romagna



"Grazie al lavoro delle organizzazioni sindacali e alla disponibilità e volontà dell’azienda, siamo riusciti a portare nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici un montante economico pari a 572.000 euro che sarà ripartito in base alle presenze effettivamente lavorate, per una media di 5/600 euro pro capite. È certamente un risultato straordinario, visto il periodo che l’azienda ha vissuto, nel quale sono drasticamente calati gli utenti e di conseguenza i ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, compensati, in parte, dai ristori del governo" prosegue la nota.



"Questo accordo si inserisce in un momento storico ed economico molto complicato nel quale si trovano tutti i lavoratori e le lavoratrici, anche quelli di Start Romagna, in cui si sta provando a dare una parziale risposta all’emergenza retributiva e si sta cercando di attenuare il problema del caro-bollette. Il premio in questione, che verrà erogato al personale in forza, tiene conto delle presenze su base mensile ed è uguale per tutti i dipendenti, cioè non è riparametrato. Questo per andare anche incontro soprattutto a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che sono da poco entrati nel mondo del lavoro e scontano uno stipendio più basso dei colleghi più anziani. A nostro avviso questo accordo getta le basi per una nuova stagione sindacale in una azienda che sconta una conflittualità molto alta, che auspichiamo possa invece essere ricondotta in un ambito di dialogo e disponibilità delle parti come si è dimostrato in queste occasioni"