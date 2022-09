Start up ravennate selezionata nel percorso nazionale di valorizzazione per aziende ad alta innovazione

C'è anche una realtà ravennate fra le 21 startup d’eccellenza, provenienti da 8 regioni italiane, selezionate per far parte della Elite Lounge 2022: percorso di accelerazione e valorizzazione delle aziende ad alto contenuto di innovazione. Si tratta della Liocreo di Brisighella.

Ha preso il via, infatti, il percorso di Intesa Sanpaolo dedicato a crescita, accelerazione e networking delle startup innovative. Innovazione e sostenibilità saranno i principali temi del percorso di formazione per le startup. I 21 protagonisti della nuova Lounge avranno anche la possibilità di accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per agevolare il loro eventuale accesso al mercato dei capitali. Le imprese saranno anche dotate di strumenti utili ad affrontare il delicato contesto economico attuale e anche alla luce delle risorse del PNRR.

La Liocreo ha sviluppato e brevettato un'innovativa tecnologia di crioessiccazione (o liofilizzazione) in grado di ridurre significativamente i costi di processo e migliorare la qualità del prodotto finito. La startup ha costruito ed installato un crioessiccatore industriale che da circa un anno produce prodotti a base di frutta di alta qualità già commercializzati.