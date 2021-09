'StartCoop' mette in palio 24mila euro per le migliori idee imprenditoriali cooperative

Ammonta a 24.000 euro il valore dei premi messi in palio all’interno di StartCoop, il concorso promosso da Confcooperative Romagna per promuovere lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali in forma cooperativa. La nuova edizione di StartCoop, la prima che coinvolge tutta l’area Romagna, si rivolge a gruppi di almeno tre persone che: abbiano un progetto imprenditoriale credibile e realizzabile; abbiano costituito o intendono costituire un’impresa cooperativa avente sede legale in una delle tre province romagnole (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; abbiano fatto domanda di adesione a Confcooperative Romagna o abbiano già aderito all’Associazione.

Le imprese neocostituite e i progetti di impresa saranno valutati da una commissione composta da un rappresentante di Confcooperative Romagna, Linker Romagna - Centro Servizi Confcooperative, La Bcc ravennate, forlivese e imolese, Credito Cooperativo Romagnolo e Banca Malatestiana. La selezione dei primi tre classificati avverrà sulla base della fattibilità del progetto dal punto di vista economico-finanziario; dell’esperienza e competenza della compagine sociale; delle prospettive occupazionali; dell’innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa e della sostenibilità economica, sociale e ambientale del progetto.

"Siamo in un momento storico complesso ma le opportunità ci sono, bisogna solo trovare il modo di sfruttarle. L’Europa e anche la nostra Regione sono pronte a investire sulle buone idee e sui progetti in grado di far crescere il territorio e sostenere l’occupazione. Con questo concorso Confcooperative vuole stimolare chi ha un valido progetto di impresa a svilupparlo in forma cooperativa. Non è un caso che tra i partner di questa iniziativa ci siano anche il centro servizi Linker Romagna e l’ente di formazione Irecoop Emilia-Romagna: un mix di competenze che vanno dalla rappresentanza ai servizi fiscali, societari e amministrativi fino alla formazione imprenditoriale mettendo insieme tutto ciò che serve per favorire la nascita e il consolidamento dell’attività di una nuova impresa".

I primi tre classificati al concorso si aggiudicheranno un premio che comprende una parte di contributo economico diretto cui si aggiungono servizi assicurativi, servizi di comunicazione, sconti sulla formazione, servizi giuridici e societari, vantaggi sui servizi amministrativi e consulenza per l’ottenimento di un finanziamento. Il tutto per un controvalore stimato di 10.000 euro per i primi classificati, 8.000 euro per i secondi classificati e 6.000 euro per i terzi classificati.

Per partecipare al concorso è necessario scaricare la domanda di partecipazione presente sul sito startcoop.it, compilarla e inviarla entro il 31 dicembre 2021 in formato pdf (unitamente alla necessaria documentazione) all’indirizzo e-mail info@startcoop.it oppure spedirla tramite posta ordinaria a Confcooperative Romagna all’indirizzo via Di Roma 108, 48121 Ravenna. È altresì possibile consegnarla a mano in una delle sedi di Confcooperative Romagna (indirizzi su sito romagna.confcooperative.it).