Stipendi degli stagisti, Ravenna al terzo posto nella classifica nazionale

Per molti giovani lo stage (o tirocinio) è un'opportunità di avviare il proprio cammino professionale. Ma non sempre serve spostarsi in una grande città per trovare offerte e, soprattutto, buone retribuzioni. Business Name Generator ha analizzato 32 città italiane rispetto a una serie di metriche con l'obiettivo di determinare la località migliore dove cercare uno stage, considerando il numero di opportunità di stage, lo stipendio medio, le attrazioni della città e il costo medio della vita. Una classifica dove figura anche Ravenna.

Analizzando infatti gli stipendi degli stagisti per città, Business Name Generator ha determinato quali sono località più remunerative: gli stagisti a Roma possono permettersi di guadagnare in media 792 euro al mese. Ma se guardiamo la classifica a livello regionale, l'Emilia Romagna è sicuramente quella più remunerativa per un aspirante stagista. Bologna è infatti al secondo posto con uno stipendio medio mensile di 700, mentre Ravenna si trova al terzo con 696 euro, Modena al quarto con 690 e Ferrara al sesto con 673. Milano, nonostante l'elevato costo della vita, si classifica in settima posizione per stipendio medio mensile (669), il che significa che se si valuta Milano come potenziale meta per avviare la propria carriera, sarà sicuramente necessario guardare oltre la retribuzione se si sceglie questa città. Torino, Latina e Catania chiudono la classifica rispettivamente con 657 euro, 655 e 644 come retribuzione media mensile per uno stage.

Guardando le opportunità di stage, queste sono nettamente più numerose al Nord Italia. Milano è la migliore città d'Italia per uno stagista, con il maggior numero di opportunità di lavoro (1167 posizioni aperte) di cui quasi l'8% (129) offre flessibilità da remoto o con modalità di lavoro ibrida. Roma segue al secondo posto con 186 posti di lavoro aperti.