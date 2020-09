Superbonus del 110%, seminari in videoconferenza di Cna

Cna organizza una serie di seminari in videoconferenza, per approfondire tutti gli aspetti e le opportunità del Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio e delle altre detrazioni fiscali. Giovedì, in videoconferenza, a partire dalle 18, si terrà il primo appuntamento della serie, dal titolo "Bonus e Superbonus 110%: aspetti normativi, tecnici e fiscali per imprese, professionisti e cittadini".

Interverranno Roberto Belletti, Responsabile delle Unioni Costruzioni e Installazione Impianti di CNA Ravenna, che introdurrà il tema e riassumerà la normativa, Andrea Montuschi, Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna, e Filippo Rosetti, Consigliere del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Ravenna, che parleranno dell'importante ruolo dei professionisti negli interventi e, infine, Luca Cantagalli, Responsabile Politiche Fiscali CNA Ravenna, che illustrerà gli aspetti fiscali del provvedimento.

L'evento è rivolto alle imprese e ai professionisti del settore casa e a tutti i cittadini interessati. La partecipazione all'iniziativa è gratuita, con iscrizione obbligatoria al link https://bonus_superbonus110_cnaravenna_011020.eventbrite.it o tramite e-mail all’indirizzo cna@ra.cna.it

La serie di seminari proseguirà mercoledì 7 ottobre, alle ore 18, sempre in videoconferenza, con un approfondimento sugli aspetti creditizi, finanziari e fiscali della cessione del credito. Interverranno Luca Cantagalli, Responsabile Politiche Fiscali CNA Ravenna e Maurizio Spinelli, Responsabile Settore Credito CNA Ravenna. Le conclusioni saranno affidate a Massimo Mazzavillani, Direttore della CNA Territoriale di Ravenna.