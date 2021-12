'Sviluppo e occupazione', Cna premia 11 imprese ravennati virtuose

Cna provinciale di Ravenna ha recentemente consegnato il premio “Sviluppo e Occupazione” a 11 imprese associate che nel corso dell'anno si sono contraddistinte per aver sviluppato la loro attività attraverso un consistente aumento della base occupazionale. La manifestazione, realizzata con il sostegno de La Bcc ravennate, forlivese e imolese, è giunta alla 23esima edizione e ha permesso di consegnare, nel corso degli anni, oltre 300 riconoscimenti alle imprese associate.

"Un qualificato tessuto aziendale che rappresenta la vitalità, la forza e le potenzialità racchiuse nel comparto dell’artigianato e della piccola impresa della nostra provincia - commentano da Cna - Piccole e medie imprese che attraverso le loro performance di crescita e di innovazione, la loro forza di competere sui mercati nazionali e internazionali, sono riuscite a rafforzarsi anche in questa difficile congiuntura creando nuova occupazione. Ma ci sono altri due elementi tipici del comparto che vogliamo sottolineare: la capacità di resilienza e il forte legame con il territorio in cui operano e dove producono e diffondono ricchezza, occupazione e coesione sociale. Queste sono, in estrema sintesi, le caratteristiche fondamentali di questo grande e variegato segmento di imprese che siamo orgogliosi di rappresentare. Vogliamo, inoltre, ricordare che questi importanti risultati aziendali sono stati conseguiti in un anno, il 2020, caratterizzato da una forte contrazione del Pil e dalle grandi incertezze dovute alla pandemia Covid. Anche per il 2021 la cerimonia di premiazione è stata realizzata presso le sedi delle imprese".