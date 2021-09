Taglio del nastro per l'Omc 2021: per tre giorni focus sulla transizione energetica

Taglio del nastro martedì mattina per la 15esima edizione dell'Omc-Med Energy Conference al Pala De Andrè di Ravenna. Un appuntamento a lungo atteso e che raccoglie per tre giorni importanti ospiti nel palazzetto ravennate per parlare in particolare di transizione energetica.

“L'urgenza di definire un percorso completo per raggiungere la neutralità dalle fonti fossili entro la metà del secolo richiede un impegno globale e trasversale di tutti gli attori coinvolti: responsabili politici, comunità scientifica, aziende, comunità degli investitori, istituzioni finanziarie e società civile”: si apre con queste parole l’adesione dell'Omc ai principi della Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre.

Un messaggio con cui l'Omc vuole ribadire “la volontà di svolgere un ruolo attivo nel processo di cambiamento, sostenendo l'adozione di tecnologie innovative e nuovi modelli di business in grado di favorire il percorso della transizione nei prossimi decenni in un rinnovato quadro normativo, e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi energetici, climatici e ambientali, in particolare per le giovani generazioni”.

"Un successo che dura dal 1993 e per il quale vanno ringraziati gli organizzatori, a cominciare dalla presidente Monica Spada e il Roca, che nel 1993 ha lanciato l’Omc e rappresenta le società ravennati che operano nel settore offshore, tra le quali eccellenze mondiali quali Rosetti Marino, i F.lli Righini, la Cosmi spa, Micoperi e altre eccellenti realtà che si sono sviluppate collaborando con Eni, Saipem e le principali aziende energetiche mondiali. E un grazie anche al sindaco Michele de Pascale, che ha sempre creduto nell’importanza della manifestazione e si è sempre impegnato perché Ravenna consolidasse il ruolo di città guida nel settore offshore - commenta Gianni Bessi, consigliere Pd Assemblea Legislativa Emilia-Romagna - È un segno importante dei tempi che l’incontro fra i rappresentanti deli stati, gli scienziati e i produttori di fonti energetiche si intitoli "Ripensare energia insieme, alleanze per un futuro energetico sostenibile": non c’è tempo da perdere per realizzare la transizione energetica, un percorso che deve vedere un’alleanza stretta fra la politica e l’economia in una dimensione, come mi sono permesso di ricordare più volte nei miei interventi, di alleanze e di collaborazioni. Nessuno da solo è in grado di mettere in campo politiche in grado di raggiungere la neutralità carbonica e chi partecipa all’Omc ha ben chiaro questo concetto. Per questo si parlerà di come trovare una strategia comunque, condivisa, che realizzerà la transizione senza ricorrere a soluzioni miracolistiche, puntando su un mix energetico gas-rinnovabili che è l’unica strada, come ha compreso l’Unione europea, per uscire dall’emergenza climatica garantendo allo stesso tempo il funzionamento dell’economia. La politica è chiamata a scelte decisive e da questo punto di vista l’Italia, spesso in affanno su questi temi, pare avere compreso come ci si debba muovere e l’Omc ne è una prova. Quello che serve, come dimostrano i paesi che hanno già avviato il processo di transizione, è una forte volontà politica accompagnata da una presenza finanziaria disponibile a investitore sull’innovazione. Non solo lo stato come unico motore della transizione, quindi, ma tutto il sistema economico. Anzi, possibilmente, i sistemi economici in un accordo globale che permetta al mondo di raggiungere quella che, forse, sarà ricordata come la più grande rivoluzione dell’umanità".

I repubblicani di Ravenna hanno accolto Omc-Med con uno striscione: "E' chiaro a tutti noi che la transizione ecologica può essere fatta solo consolidando le peculiarità ravennati - dice Eugenio Fusignani, vicesindaco e capolista Pri - Se si spegne il gas, non si accende la luce, di questo siamo certi noi repubblicani. inoltre per Ravenna il comparto energia significa know how, posti di lavoro, conoscenze, relazioni, ovviamente giro d'affari importante e sviluppo. Siamo sicuramente favorevoli alla transizione ecologica, ma all'interno di un piano nazionale dell'energia che prenda in considerazione le peculiarità di Ravenna, capitale dell'energia. In generale, dunque, se non verrà più estratto gas dall’Adriatico, il nostro Paese dovrà importarlo da Croazia, Albania, Montenegro, che potranno così sfruttare i nostri stessi giacimenti: maggiori costi per il sistema produttivo e per le famiglie, oltre all’inevitabile, quanto drammatica, perdita di migliaia di posti di lavoro. Questo è l’effetto di scelte che anziché favorire lo sviluppo mediante efficaci politiche infrastrutturali, sostegno alla ricerca e impegno per una crescita in termini di competitività nazionale e globale, sono inclini ad adottare provvedimenti demagogici, propagandistici e confusi che nulla hanno a che vedere con il bene comune e la crescita del Paese. I Repubblicani nello stigmatizzare la mancanza di un giusto piano di politica energetica, ritengono che si debba mettere in campo un impegno maggiore, reale e concreto della Amministrazione Comunale, fondato su riscontri scientifici che indicano il gas naturale come una delle fonti più pulite ed affidabili".