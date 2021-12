Tanti ravennati a Roma per la protesta contro la manovra di bilancio: "In piazza per il futuro del paese"

Grande soddisfazione da parte della Cgil di Ravenna per la riuscita dello sciopero generale che si è svolto in tutta Italia. Centinaia di manifestanti ravennati si sono recati a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale dal titolo “Insieme per la giustizia” indetta da Cgil e Uil per protestare contro la manovra di bilancio. "Una manovra che delude su fisco, pensioni, scuola, sanità, politiche industriali, contrasto alle delocalizzazioni, contrasto alla precarietà del lavoro, soprattutto dei giovani e delle donne, non autosufficienza - spiegano i sindacalisti - Oltre alla grande partecipazione alle manifestazioni di Roma, Milano, Cagliari, Bari e Palermo, i dati dell’adesione allo sciopero mostrano numeri molto significativi per il territorio ravennate. Ci sono state adesioni al 100% in alcune realtà come Conserve Italia, Tavolamica e Fonderia Morini e oltre al 90% alla Italcementi, Gattelli, Vulcaflex e Nespak, soltanto per citare alcune aziende del territorio".

“Siamo scesi in piazza per il futuro del Paese e le nostre rivendicazioni non si fermano - commenta Marinella Melandri, segretaria generale della Camera del lavoro di Ravenna - Le richieste della Cgil sono le stesse che avanziamo da diverso tempo e servono per dare una prospettiva alle nuove generazioni e garantire una ripartenza all’Italia, che sia basata sull’equità e sui diritti, mettendo il lavoro al centro. Oggi, sul nostro territorio ma anche a livello nazionale, abbiamo assistito a un’importante risposta dal mondo del lavoro, che si è espressa sia con una folta partecipazione alla manifestazione sia con un’alta adesione allo sciopero. Dalla provincia di Ravenna sono partiti i pullman allestiti dal sindacato. Oltre a ciò, molti manifestanti hanno raggiunto la capitale in treno o con mezzi propri. Oggi abbiamo ribadito che lo sciopero è un diritto fondamentale per fare sentire la voce delle persone. La legge di bilancio deve garantire una redistribuzione più equa delle risorse, serve più giustizia nei confronti dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati”.