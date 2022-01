Trasforma un'idea in start-up: da Legacoop contributi per 48mila euro

Dall'intelligenza artificiale alla blockchain, dai progetti di integrazione delle comunità alla gestione di spazi teatrali, fino alle tecnologie avanzate applicate ai giochi da tavolo: sono solo alcune delle idee innovative che si sono aggiudicate l’ultima edizione di Coopstartup Romagna, il bando per la promozione di cooperative nel territorio di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Dal 15 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione, la quinta. In palio ci sono fino a 48mila euro di contributi a fondo perduto da suddividere tra 4 gruppi vincitori, oltre a numerosi servizi gratuiti. Nelle prime quattro edizioni Coopstartup ha distribuito circa 200mila euro per la costituzione di nuove cooperative in Romagna. A ciò va aggiunto il valore dei numerosi servizi gratuiti offerti alle startup fuoriuscite dal progetto: l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa da parte di Legacoop Romagna, l’iscrizione associativa per un anno, dodici mesi di servizi di consulenza e gestione di Federcoop Romagna, consulenze e prodotti specifici offerti da Assicoop Romagna, Bper Banca e Coopfond.

Come partecipare a Coopstartup

Possono iscriversi a Coopstartup Romagna gruppi di almeno 3 persone e cooperative costituite dopo il primo gennaio 2021 con sede legale o operativa in Romagna. Non ci sono limiti di età. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 2022. Tutti i partecipanti ricevono una formazione gratuita a distanza sulle startup e l’avvio di impresa. I 15 finalisti entrano a far parte di un percorso di tutoraggio in cui vengono affiancati dagli esperti di Legacoop e Federcoop Romagna per la messa a punto dei progetti di impresa e la stesura dei business plan. A dicembre verranno premiati i vincitori. Le idee possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu.