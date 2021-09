Trasporti, la viceministra Bellanova: "La logistica sarà protagonista della ripresa economica"

Dello opportunità e dello sviluppo per l’Emilia Romagna legati ai fondi del Pnrr se n’è parlato martedì a Ravenna al convegno promosso da Confetra su logistica e Pnrr. Per Teresa Bellanova, viceministro ai trasporti, “veniamo fuori da un periodo terribile. Stiamo superando la crisi grazie alla resilienza di imprese e lavoratori. Oggi però trainiamo l'eurozona e la logistica sarà protagonista della ripresa economica nazionale”.

Ottimista sul futuro della regione anche Guido Nicolini, presidente di Confetra: “Qui 10 mila imprese logistiche attive, il 9,5% dell'intera industry logistica nazionale. Con il porto di Ravenna, la rete degli interporti di Parma e Bologna, i terminal intermodali privati, possiamo primeggiare in Italia ed in Europa”.

Per Silvia Moretto, vicepresidente della confederazione dei trasporti e della logistica italiana, "la logistica nell’ultimo anno si è ripresa un posto centrale anche nel nostro Paese. Innovazione, Sostenibilità e Resilienza per competere e sostenere il Sistema Paese".

Degli investimenti previsti sul porto di Ravenna ha parlato il presidente dell’Adsp del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi: “Tra fondi pubblici e privati sono in corso lavori per circa 1 miliardo di euro. A giorni ci sarà la posa della prima pietra per il cantiere dell’Hub portuale che porterà i fondali prima a meno 12,50 metri e a ruota a meno 14,50. Verranno fatte nuove banchine e potenziate quelle attuali, avremo 200 ettari di aree logistiche. Più gli investimenti nel green port con l’elettrificazione delle banchine, e un nuovo investimento privato sul terminal crociere. Senza dimenticare che a fine ottobre sarà operativo il primo deposito di Gnl di Pir-Edison, il primo lungo le coste continentali”.

Proprio prevedendo lo sviluppo dei traffici nei prossimi anni alla luce degli investimenti previsti, Alessandro Panaro di SRM ha precisato che “le catene logistiche collegate con il porto di Ravenna sono tutte filiere molto lunghe. In tempi di near shoring, occorre riflettere”. Bernard Kunz, consigliere di Hupac auspica alleanze per superare l’handicap derivante dall’assenza in Italia di un grande player globale nel cargo ferroviario, a differenza di Germania e Francia. “Credo nelle potenzialità dell’Emilia Romagna e del porto di Ravenna”.