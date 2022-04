Tre coordinatrici provinciali per Legacoop Romagna: tra loro anche una ravennate

Dopo l’assemblea annuale si consolida l’assetto organizzativo di Legacoop Romagna. L’organigramma di Legacoop Romagna presenta sul territorio tre coordinatrici provinciali, ruolo di presidio e relazione con gli stakeholder e soprattutto con gli enti locali, strategico per l’associazione: sono Federica Protti (Rimini), Elena Zannoni (Ravenna) e Simona Benedetti (Forlì-Cesena). Quasi coetanee, provengono da esperienze diverse tra loro in azienda, nella cooperazione o negli enti locali.

"Il tema del riequilibrio della rappresentanza nelle imprese cooperative e nell’Associazione Legacoop — dice il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti — è parte integrante di quel percorso di rafforzamento e rinnovamento della Governance cooperativa di cui abbiamo, tutti, particolarmente bisogno e che stiamo, non senza fatica, perseguendo. La cultura della differenza di genere, del linguaggio di genere, della costruzione concreta di pari opportunità, del resto, è uno dei tratti identitari del nostro movimento".

Legacoop Romagna si è posta già da anni come apripista sulle questioni di genere sia per il linguaggio, con un apposito manuale presentato a ottobre, sia per la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. "Il fatto di trovarci oggi con tre coordinatrici territoriali donne nelle tre province romagnole non avviene dunque a caso, ma è il riconoscimento del lavoro e della professionalità di tre valide compagne, e di un ambiente che ha consentito loro la crescita e formazione", conclude Mazzotti.

Elena Zannoni, 47 anni, dopo alcune esperienze lavorative in agenzie di comunicazione è stata per diversi anni amministratrice locale a Lugo per poi approdare in Legacoop nel 2007, occupandosi prima di cooperative sociali, poi di produzione e lavoro e infine ha assunto il coordinamento provinciale di Ravenna, oltre alla delega all’organizzazione e agli affari generali. Ha ricoperto negli anni in Legacoop anche diversi ruoli in consigli di amministrazione di cooperative e organismi locali, tra cui, ad oggi, è consigliere di indirizzo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e vicepresidente del Comitato Imprenditoria Femminile.

Federica Protti, 47 anni, laureata in Sociologia a Urbino, ha poi conseguito l’Emba Coop presso la Bologna Business School dell’Alma mater. È statacoordinatrice regionale di Generazioni Legacoop Emilia-Romagna, presidente della Zona Soci di Rimini di Coop Alleanza 3.0, è vicepresidente della fondazione Ivano Barberini. Attualmente coordina la commissione pari opportunità di Legacoop regionale, è coordinatrice territoriale di Rimini per Legacoop Romagna ed è vicepresidente della Coop 134, nella quale ricopre il ruolo di direzione affari generali.

Simona Benedetti, 52 anni, è nata e vive a Cesena. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza a Bologna. Ha condotto ricerche e studi sulla storia del movimento cooperativo locale, avviando così un percorso professionale che alla fine degli anni Novanta l’ha portata ad assumere il ruolo di funzionario sindacale nell’allora Legacoop Forlì-Cesena, nei settori delle cooperative sociali, culturali e di servizi. A seguire, ha assunto il ruolo di coordinatore territoriale della Confesercenti di Cesenatico. Dal 2009 al 2019 è stata assessore ai Servizi sociali, Sanità, Scuola e Quartieri del Comune di Cesena. A conclusione dell’esperienza amministrativa è rientrata in Legacoop, seguendo le cooperative del settore Produzione e Servizi e poi le cooperative sociali.