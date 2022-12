Turismo, decine di incontri per promuovere le vacanze nel territorio romagnolo

La promozione turistica delle nostre località si concentra tradizionalmente nei mesi autunnali ed invernali, ovvero in quella che è considerata “bassa stagione”, almeno sulla riviera. E la seconda metà di novembre è stata particolarmente ricca di appuntamenti per Ravenna Incoming, impegnata in un vero e proprio “tour de force” fra fiere, workshop e iniziative promozionali on line.

Dal 18 al 20 novembre, in primo luogo, gli operatori del consorzio hanno preso parte al “Romagna Tourism Experience”, organizzato da Visit Romagna e andato in scena al Grand Hotel di Rimini, che ha avuto per interlocutori diverse realtà turistiche (tour operator, agenzie, organizzatori di eventi, associazioni, federazioni sportive…) provenienti soprattutto dall’Italia centro-settentrionale

Il 23 -24 novembre si è svolto poi il workshop online “Itweb Europe”, sempre organizzato da Visit Romagna, che ha permesso a Ravenna Incoming di tenere incontri B2B con buyer da varie parti d’Europa: in particolare Gran Bretagna, Ungheria, Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Svezia e Norvegia.

Il 29 novembre, gli operatori di Ravenna Incoming hanno partecipato alla serata promozionale svoltasi a Torino: in questa occasione si sono svolti incontri con una quarantina di operatori piemontesi, incontreranno 40-45 operatori, dai CRAL alle agenzie, dai Tour operator ai Bus operator e ai rappresentanti dell’associazionismo

Infine, il 30 novembre, Ravenna Incoming ha partecipato a due iniziative in contemporanea: una di persona (la Borsa del Turismo Online che si è svolta a Firenze), e una online (il BITESP, Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, nel corso della quale sono stati organizzati incontri con operatori provenienti da India, Svizzera, Francia, USA, Paesi Bassi, Germania, Brasile ed Austria).