Turismo e Covid: i nuovi scenari per le imprese di Cervia

Per il settore turistico – tra i più colpiti dagli effetti del Covid-19 e dal conseguente lockdown – è strategico conoscere i nuovi scenari in cui imprese e operatori si troveranno ad agire e individuare gli strumenti più efficaci per attivare la ripartenza. La Cooperativa Bagnini di Cervia, grazie al supporto di Nomisma, ha cercato di rispondere a queste domande strategiche per lo sviluppo della città: qual è stato l’impatto economico del Covid-19 sulla Riviera di Cervia? Quali sono le priorità per gli operatori della filiera del mare? E quali le esigenze? Quali azioni istituzioni e soggetti privati possono attuare per supportare la filiera del mare? Sabato 17 ottobre alle 9.30 all'Hotel Gallia di Milano Marittima si svolgerà il convegno 'Progetto Riviera Cervia 2020. Turismo e Covid-19: i nuovi scenari per le imprese di Cervia'.

Il programma

9.30 - 9.45 Saluto di Benvenuto; Fabio Ceccaroni - Presidente | Coop. Bagnini Cervia

9.45 - 10.30 Presentazione Progetto “Riviera 2020” Scenari & impatti sulla filiera del mare di Cervia; Luca Dondi - Managing Director | Nomisma; Roberta Gabrielli - Project Manager | Nomisma

Coffee break

11.00 – 12.45 Tavola rotonda; Andrea Corsini - Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio; Massimo Medri - Sindaco di Cervia; Danilo Piraccini - Responsabile della Comunicazione | Coop. Bagnini Cervia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Interverranno inoltre personalità della finanza e del credito. Saranno applicate tutte le misure richieste dalla normativa per il contenimento del Covid-19.