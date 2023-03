Ugl Sicurezza Civile a congresso, Ricci si ricandida al ruolo di segretario provinciale

Inizia la stagione dei congressi di categoria, per seguire con quelli delle unità territoriali e poi regionali e nazionali del sindacato confederale Ugl - Unione Generale del lavoro. In Romagna il primo appuntamento è per la Federazione della sicurezza Civile, provincia di Ravenna. Appuntamento sabato, dalle 16 alle 19.30, presso Ca' Leoni, in corso della Repubblica 23, a Forlì.

Il segretario uscente Maurizio Ricci si ricandida e terrà una relazione consuntiva sull'attività svolta fino a oggi e i propositi operativi per i prossimi mesi, alla presenza degli iscritti che parteciperanno con diritto di voto. Ospiti anche personalità del mondo politico e amministrativo, i legali, i consulenti, e il personale del Caf e Patronato. Interverrà il segretario di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, che porterà i saluti del sindacato di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.