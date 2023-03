Ugl Terziario Romagna, rieletto segretario Giuseppe Greco

Giuseppe Greco è stato rieletto per acclamazione segretario provinciale Ugl Terziario Romagna. La nomina è stata ratificata questa mattina al termine del congresso di categoria che s'è svolto nella sala conferenze dell’NH Hotel di Ravenna.

“Abbiamo urgenza come sindacato di risollevare il settore del Turismo nella nostra Riviera Romagnola, collaborando con tutti i preposti, associazioni datoriali, sindacali e politica. È necessario riscrivere un nuovo patto per il lavoro stagionale che restituisca dignità e diritti ai lavoratori. Solo mettendo da parte le proprie bandiere e i propri colori possiamo dare un contributo alla collettività, che è fatta di persone, lavoratori, imprese”, il passaggio più applaudito del segretario.

Nella relazione di Greco ampio spazio anche alle tematiche del commercio e della distribuzione interessate a livello locale e nazionale dagli effetti del carovita, dell'inflazione e delle perturbazioni negli scambi esteri per effetto dei conflitti e delle politiche di protezionismo degli Stati. Greco ha tenuto una relazione consuntiva sull’attività svolta fino ad oggi ed ha presentato il programma sindacale operativo per i prossimi mesi, alla presenza degli iscritti che hanno partecipato al congresso con diritto di voto.

Hanno partecipato ai lavori dell'assise il segretario di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, che ha portato i saluti del sindacato di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, e, come ospiti, anche: Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia; Filippo Donati, presidente di Assohotel Emilia Romagna; e Andrea Fanti, consulente del lavoro. Il segretario di Ugl Terziario Romagna Giuseppe Greco ha ringraziato gli intervenuti e s'è già messo lavoro per assolvere al meglio il suo mandato. Rimarrà in carica quattro anni.