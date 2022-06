Un aiuto per le famiglie: dalla banca un fondo da 1 milione di euro per l'acquisto di testi scolastici

La Cassa di Ravenna, a fronte delle spese che le famiglie sostengono per l’educazione scolastica, ha previsto finanziamenti per l’istruzione a tasso zero costituendo un plafond di 1 milione di euro per finanziare l’acquisto di testi scolastici, vocabolari, cancelleria, corsi di lingua estera, nonché per conseguire la patente europea nell’uso del personal computer (ECDL).

L’importo massimo erogabile ammonta a 1.000 euro per singolo nucleo familiare, elevabile a 2.500 euro, qualora il pagamento avvenga con Pagobancomat o carte di credito emesse dal Gruppo Cassa di Ravenna. Per ottenere i finanziamenti sarà sufficiente attestare le spese sostenute mediante la sola presentazione dello scontrino fiscale. L’iniziativa avverrà mediante prestiti rimborsabili mensilmente per la durata massima di dodici mesi, per tutti gli studenti di età massima di anni ventuno, in completa esenzione di tasso di interesse.