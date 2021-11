Un'impresa di Cervia tra le prime 150 della classifica 'Leader della crescita'

C'è anche un'impresa di Cervia inserita dal Sole24Ore fra le prime 150 in Italia della classifica “Leader della crescita”. L'importante riconoscimento è andato a Technacy, azienda cervese creatrice di un nuovo ecosistema di soluzioni tecnologiche per le comunicazioni che, negli ultimi tre anni, sta vivendo un'ottima fase in termini di crescita produttiva, economica, innovazione e apertura su nuovi mercati anche internazionali. Un percorso che pone al centro della sua attività servizi al lavoro in mobilità/impegnata, segnati da innovazione, digitalizzazione e un costante impegno nel networking con i suoi clienti e partner.

Questa ascesa è stata confermata, nei giorni scorsi, dall’osservatorio “Leader della crescita 2022", curato da Statista e Sole24Ore: la lista delle 450 aziende italiane che hanno ottenuto l’aumento maggiore nelle performance di fatturato nel periodo compreso fra il 2017 e il 2020. Aziende che, per essere prese in considerazione, dovevano rispettare una serie di parametri legati a qualità e quantità della loro produttività e della loro espansione sul mercato. La classifica, giunta al suo quarto anno, vede infatti Technacy alla posizione numero 130, seconda fra le aziende della provincia di Ravenna (al decimo posto troviamo infatti il Consorzio Blu società cooperativa sociale di Faenza) e una fra le pochissime in Romagna. La classifica certifica, sul periodo preso in considerazione, un tasso di crescita del 58,92%: considerando la differenza di fatturato fra il 2017 (762 mila euro) e il 2020 (3059), e il numero di dipendenti (da 3 a 13).

“Questa “certificazione ci riempie di orgoglio e ci conferma che siamo sulla strada giusta - commentano dall'azienda - In più, è una fotografia già datata del nostro operato: nel 2021 sono infatti ulteriormente cresciuti sia nel fatturato, sia nel numero degli addetti. E ci sono tutti i presupposti, anche grazie alle nuove iniziative che stiamo portando avanti nella penisola iberica, per pensare che il 2022 possa portare a traguardi ancor più ambiziosi. È un percorso che abbiamo voluto sintetizzare in messaggio chiave semplice, diretto e che descrive in pieno la nostra impresa: Evolution in Mobility”.