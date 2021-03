Un parrucchiere del Ravennate inserito nella lista dei "Top hairstylists" italiani

Ci sono anche 8 parrucchieri romagnoli nella “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia”, che viene edita da oltre 20 anni. La “Top hairstylists – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia” aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87.000 esistenti. “La scelta non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, ma fatta in modo libero dalla redazione”, spiega la presentazione del volume.

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. Nella lista, per la provincia di Forlì-Cesena figurano la “V. Maison Studio Parrucchieri” di Cesena, “Maurizio e Federica-Mef” di Forlì, “Parrucchieri Nuccia Sabrina Fulvio”, sempre a Forlì e “Capelli e Corpo” di Tiziana Drudi a Longiano. Nella provincia di Ravenna viene segnalato “Studio 48” di Fabbri Andrea a Lugo. Ed infine in provincia di Rimini vengono evidenziati “Lige’ Holistic Concept” di Rimini, “Mimmo Tortola” sempre a Rimini e “Style Parrucchiera Anna” a San Giovanni in Marignano.