Una approfondimento di Cna su start up e pmi innovative

Lunedì 9 ottobre alle ore 18:00 la Cna di Ravenna promuove un approfondimento sulle Start Up e PMI innovative dal titolo "Avviare un’impresa: le Start Up e PMI innovative – Le caratteristiche, i requisiti e gli incentivi fiscali previsti". L’iniziativa è dedicata a chi ha da poco costituito una nuova attività e a chi ha un progetto d’impresa innovativo. Saranno presentate caratteristiche e specificità di start up e imprese innovative, gli elementi che le distinguono dagli altri tipi d’impresa, le opportunità e gli incentivi fiscali a disposizione.

Dopo l’introduzione di Franca Ferrari, Responsabile Affari Generali e CreaImpresa Cna Ravenna, che illustrerà gli strumenti e le proposte di Cna Ravenna per le Start Up, interverrà Marco Malagoli, Consulente Fiscale Sixtema SpA, che esaminerà la normativa in materia di Start Up e PMI innovative.

Al termine degli interventi sarà dedicato spazio alle domande dei partecipanti. Tutti i partecipanti potranno prenotare un colloquio gratuito con gli esperti Cna per approfondire le tematiche relative all’incontro e i diversi aspetti dell’avvio di questo tipo di attività (costituzione dell’attività, credito e finanziamenti, aspetti fiscali e societari, legislazione del lavoro, ecc.). La partecipazione all'iniziativa è gratuita, maggiori informazioni e iscrizioni al link https://www.ra.cna.it/eventi/start-up-innovative/.