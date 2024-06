Una commessa da 400 milioni di euro per Rosetti Marino al largo delle coste libiche

Rosetti Marino, capofila dell'omonimo gruppo operante a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti offshore ed onshore per l'oil&gas, rinnovabili e la carbon neutrality, si è aggiudicata una nuova commessa per attività Epc offshore nel mare Mediterraneo per un valore superiore a 400 milioni di euro, equivalente al 33% del valore dell'intero progetto.

Il progetto, si legge in un comunicato, è stato assegnato dalla società Mellitah Oil & Ga -Libyan Branch (National Oil Corporation of Libya ed Eni North Africa) a Rosetti Marino, in consorzio con Kerry Project Logistics (Italia) e gruppo Antonini. Lo scopo del lavoro assegnato a Rosetti Marino comprende le attività di ingegneria, l'approvvigionamento dei materiali, i lavori di costruzione e il load out (Epc) per la consegna del topside della piattaforma di produzione gas denominata WHP-A da circa 6.000 tonnellate che verrà installata al largo delle coste libiche. Le attività inizieranno immediatamente e si prevede che saranno completate nel secondo trimestre del 2027.

"Siamo molto soddisfatti per l'assegnazione a Rosetti Marino, assieme ai suoi partner, di un progetto che riveste grande importanza per la sicurezza e per la sostenibilità economica dell'energia in entrambe i Paesi, oltre a segnare un significativo passo avanti nelle relazioni con i nostri vicini libici. Lavoreremo con grande determinazione per soddisfare tutte le aspettative di Mellitah Oil&Gas per questa commessa, che rafforza ulteriormente il nostro portafoglio ordini di medio periodo", afferma Oscar Guerra, amministratore delegato dell'azienda ravennate.