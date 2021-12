Una nuova gru di banchina per Tcr: servirà per realizzare il nuovo hub portale

Il Terminal Container Ravenna, società partecipata da Sapir e Contship, chiude l'anno con i dati della movimentazione in crescita sia rispetto al 2020 che allo stesso 2019, l'anno pre-Covid. "Sono ottimi risultati - afferma il presidente Giannantonio Mingozzi - a coronamento del nostro ventesimo compleanno e di buon auspicio per i prossimi anni. Il 2021 si chiude superando i 184.000 teus, vale a dire un incremento del 12,2% sul 2020 e del 2% sul 2019". Lo hanno ricordato, ringraziando i dipendenti per il loro impegno in momenti così difficili per la pandemia, in un breve incontro di fine anno lo stesso Mingozzi con Milena Fico, direttore generale, e Riccardo Sabadini, presidente del gruppo Sapir.

"Grazie alla sensibilità dei nostri azionisti, il consiglio di amministrazione di Tcr ha deliberato l'acquisto di una nuova gru di banchina, la quarta, per un investimento di 8 milioni di euro. Le operazioni di sbarco dei componenti la nuova gru si sono concluse in questi giorni senza alcun problema per l'operatività del piazzale - conclude Mingozzi -, ad aprile sarà operativa e ci consentirà finalmente di ottenere nuovi incrementi grazie alla possibilità di ospitare portacontainer di maggiori dimensioni e pescaggio secondo il programma dei lavori di approfondimento fondali e per nuove banchine previsto dal nuovo hub portuale".