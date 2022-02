Una serata conviviale per discutere il problema del "Port congestion"

Il Consiglio direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, con il patrocinio ed il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, ha organizzato per il giorno 10 marzo 2022 ore 19:30 un incontro conviviale sul tema "Port congestion - affrontare il problema". L’incontro si terrà presso il Grand Hotel Mattei a Ravenna. Seguirà la cena sociale riservata ai Soci del Club ed ai loro ospiti. Si affronterà il tema con Danilo Belletti, presidente ARSI e Presidente Confetra E.R., Riccardo Sabadini, presidente SAPIR, Luca Grilli, presidente della Compagnia Portuale di Ravenna e Presidente A.N.C.I.P., Veniero Rosetti coordinatore del Comitato unitario dell’autotrasporto della Provincia di Ravenna, mentre le conclusioni saranno affidate ad Annagiulia Randi, assessora Comune di Ravenna con delega al Porto, e a Daniele Rossi, presidente AdSP Ravenna.

“Il Porto di Ravenna nel 2021 ha movimentato complessivamente 27.073.051 tonnellate, in crescita del 20,8% (4,7 milioni di tonnellate in più) rispetto al 2020 e del 3,1% rispetto ai livelli del 2019, con il definitivo superamento dei volumi ante pandemia - dichiara l'Autorità di sistema portuale - Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 23.269.181 tonnellate (+25,1% sul 2020 e in linea con il dato del 2019) e a 3.803.870 tonnellate (+3,8% sul 2020 e -1,0% sul 2019). Nel 2021 il numero di toccate delle navi è stato pari a 2.702, superiori del 12,9% (309 navi in più) rispetto al 2020 e dell’1% rispetto al 2019 (26 toccate in più). In particolare, nel mese di dicembre 2021 sono state movimentate 2.279.852 tonnellate, in aumento del 10,5% (216 mila tonnellate in più) rispetto al mese di dicembre 2020, e superiori del 22,5% rispetto alle 1.860.377 tonnellate del mese di dicembre 2019 …. Secondo quanto si evince dalle prime stime per il mese di gennaio 2022, la movimentazione complessiva nel Porto di Ravenna dovrebbe di essere pari a 2,1 milioni di tonnellate, in crescita di circa il 10,8% rispetto allo stesso mese del 2021 e di oltre il 15,4% rispetto a gennaio 2020”.

"Questa, ovviamente molto gradita, ripresa (ma sarebbe meglio parlare di “crescita”) ha creato una forte situazione di congestione dello scalo ravennate, condizione comune ad altri porti nazionali - commenta The International Propeller Club - Congestione delle banchine, congestione degli spazi coperti e scoperti adibiti al magazzinaggio, congestione nei trasporti stradali e ferroviari di uscita. Come sempre il tema va affrontato con spirito di coesione e collaborazione da parte della Comunità Portuale, favorendo il dialogo tra i vari attori della movimentazione delle merci al Porto di Ravenna.