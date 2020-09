Vestopazzo a Milano Marittima: bigiotteria e accessori in acciaio riciclato, uno stile con carattere

A Milano Marittima, nel centro dello shopping cittadino, spicca "Vestopazzo", negozio dalla particolare organizzazione degli spazi e valorizzazione dei prodotti di bigiotteria e accessori.

Marchio ormai storico, "Vestopazzo" a Milano Marittima ha creato uno spazio espositivo totalmente a vista che permette alla clientela di essere libera di vedere da vicino i prodotti, per la donna e per l'uomo, e vivere un'esperienza di acquisto in serenità.

L'azienda commercializza bigiotteria prodotta attraverso un procedimento di riciclo dell'alluminio, sposando così una filosofia che riduce l'impatto ambientale dei materiali all'origine.

Vestopazzo si trova in Viale Matteotti n. 40 ed è aperto tutti i giorni.