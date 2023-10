"Vogliamo uno stipendio adeguato": stato di agitazione in Marcegaglia, proclamato lo sciopero

Scatta lo sciopero in Marcegaglia. A seguito delle assemblee sindacali di lunedì e martedì e del sostegno dei lavoratori alla vertenza per il contratto integrativo aziendale di Marcegaglia Ravenna, Fiom Cgil e Usb Lavoro privato e i rispettivi delegati hanno proclamato l’apertura dello stato di agitazione e un pacchetto di 24 ore di sciopero a sostegno della trattativa, partendo con uno sciopero di 8 ore mercoledì 18 ottobre.

Nella stessa giornata è previsto un presidio dei lavoratori dalle 8 alle 11 nel parcheggio dello stabilimento in via Baiona 141. I sindacalisti saranno presenti dalle ore 5,30 sino a fine del presidio, al quale da subito possono unirsi i lavoratori. Nel corso del presidio è previsto un momento di incontro con la stampa: alle ore 9.30 i sindacalisti incontreranno i giornalisti davanti ai cancelli dello stabilimento.

"Dopo molti anni, e a seguito della chiusura totale da parte della Direzione Aziendale a un riconoscimento salariale adeguato e soddisfacente per i lavoratori e a molto altro, i lavoratori tornano a scioperare alla Marcegaglia Ravenna per ottenere significativi miglioramenti dal punto di vista della contrattazione", scrivono in una nota i sindacalisti.