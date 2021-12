Webinar gratuiti per guidare le imprese locali nel commercio online: l'idea di una start-up ravennate

Far crescere la consapevolezza nelle opportunità del digitale offrendo un supporto strategico e una guida utile per muoversi nel complesso universo chiamato Amazon. Questo è l'obiettivo della start up Growth Labb, esperienza nata e cresciuta a Faenza, un’agenzia di crescita su Amazon progettata per aiutare a sviluppare il fatturato delle aziende che scelgono la grande piattaforma per i loro affari. Una linea di pensiero che ora vuole essere diffusa anche tra le attività economiche del Faentino.

“Il commercio online è cresciuto in maniera vertiginosa negli ultimi anni - spiega Nicola Fiorentini, co-founder della start up che aiuta gli imprenditori nella transazione digitale - ma è con la pandemia che il fenomeno di acquisto in rete si è diffuso. Ed è stato proprio durante il lockdown che ho pensato ad un sistema per aiutare le attività, specie le piccole e medie, a far fronte a questa rivoluzione, risollevandosi dalla crisi e, al tempo stesso, cogliendo la nuova opportunità".

Un sostegno etico all’imprenditoria e un contributo alla ripartenza economica con un occhio di riguardo per il territorio. Se da un lato va incentivato l’acquisto nei negozi di vicinato e il supporto alle attività locali, dall’altro queste realtà vanno accompagnate e consapevolizzate nel percorso spesso insidioso della transizione digitale, volgendo a loro favore le dinamiche dei consumi: "La transizione digitale è un fenomeno ormai avviato – aggiunge Fiorentini – e il nostro compito è aiutare le imprese ad affrontarlo al meglio, dotandole degli strumenti necessari, senza avere come unico scopo il profitto".

A partire da questa visione del digitale è stato elaborato il progetto “È un’impresa?! Lezioni per un approccio etico al mondo e-commerce” che, in un ciclo di 3 appuntamenti da febbraio a giugno, coinvolgerà attività produttive e imprenditori del territorio in webinar gratuiti finalizzati all’approfondimento della tematica e-commerce, con spunti e prospettive riguardo al contesto Amazon.

"L’iniziativa dei webinar, rigorosamente gratuiti, partirà con il nuovo anno – precisa Fiorentini – con l’obiettivo pratico e concreto di prendere per mano le attività locali nella presa di coscienza delle opportunità derivanti dal mercato digitale". Nei webinar, oltre alle opportunità derivanti dal market place, verrà spiegato come funziona la vendita in Amazon, quali sono i costi e quali i guadagni potenziali, ma anche le azioni e le riflessioni da attuare prima di decidere di investire in una piattaforma di questo tipo.

"Il mondo produttivo della città in questi due anni ha dovuto reinventarsi con una grande creatività - commenta l’assessore di Faenza Davide Agresti - Questa voglia di mettersi in gioco consente un salto di qualità nel rapporto con il digitale, mantenendo l’attenzione per i valori: speriamo che questa iniziativa possa dare nuova linfa al nostro tessuto socioeconomico, nel contesto di una comunità sempre più consapevole e smart".