Zero emissioni in porto grazie a enormi batterie, arriva per la prima volta la 'Eco Catania'

E' approdata martedì al terminal 'Traghetti e Crociere' del Porto di Ravenna la nave “Eco Catania”, prima delle due nuove super navi 'ro-r'o di ultima generazione con cui il Gruppo Grimaldi potenzia la linea Ravenna – Brindisi - Catania. La nave è in grado di trasportare 500 rimorchi, è larga 34 metri e lunga 238 metri. Riportata nella scritta presente sulla fiancata, la nave si fregia dela caratteristica di "zero emissioni in porto", grazie a grandi batterie elettriche che permettono di non emettere gas di scarico nelle operazioni che avvengono nell'area portuale. La nave è stata completata solo pochi mesi fa e va a sostituire i prevedenti mezzi navali utilizzati per il servizio cargo sulla stessa tratta. L'arrivo della grande nave è stata salutata dalle autorità e da Eugenio Grimaldi (Executive Manager Grimaldi Group), Alberto Bissi ( Amministratore Unico T.&C. Traghetti e Crociere Srl) e Daniele Rossi (Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico CentroSettentrionale).