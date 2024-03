Zone economiche esclusive, de Pascale: "Accordo con la Croazia strategico per lo sviluppo dell'Alto Adriatico"

“L’accordo sulle Zone economiche esclusive (Zee) tra Croazia e Italia è molto importante per lo sviluppo dell’Alto Adriatico, area in cui Ravenna e la Romagna rivestono un ruolo fondamentale". A dirlo è il sindaco Michele de Pascale, che precisa: "Energie rinnovabili, strategie logistico-portuali, pesca, tutela del mare e Blue Economy: campi in cui Ravenna e la Romagna rappresentano oggi un'eccellenza europea, per know-how, innovazione tecnologica e ricerca, e rispetto ai quali con questo accordo si rinforza ulteriormente il ruolo da protagonista del nord dell’Adriatico".

"Sono questi, poi, i temi su cui la nuova Europa deve scommettere per il futuro e che devono essere al centro del dibattito verso le europee - conclude il sindaco -, a partire dal Pd e dagli altri partiti socialisti europei riuniti a Roma per il congresso del PES. Gli enti locali sono pronti a raccogliere la sfida".