I 10 anni della Romagna faentina: una serata di festa con Gene Gnocchi, Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti

In occasione del decimo anniversario dalla nascita dell’Unione della Romagna Faentina, giovedì 24 novembre, alle ore 20.30, a Palazzo del Podestà di Faenza è in programma una serata fatta di comicità, musica e racconti quali spunti di riflessione. L’autore, scrittore e comico Gene Gnocchi presenterà ‘Il Nulla – nuovo movimento politico’, monologo portato recentemente in anteprima nazionale al Museo Carlo Zauli mentre lo scrittore Cristiano Cavina proporrà racconti accompagnato dalla musica del pianoforte di Vittorio Bonetti. L’ingresso, dallo scalone di piazza Martiri della Libertà, è gratuito, fino a esaurimento posti.