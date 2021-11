100 km di corsa con le carriole: si celebrano gli Scariolanti di Ravenna

La Cassa di Ravenna, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo 30, fino al 22 novembre, una mostra dedicata a “Gli Scariolanti di Ravenna”. Un’esposizione che vuole ricordare l’impegno profuso dagli Scariolanti per il territorio ravennate con poster, magliette e fotografie che ripercorrono gli eventi organizzati dagli “Scariolanti” nel corso degli anni.

La storia ricorda come alcuni podisti decisero, al termine di una 100 km di cambiare modo di correre, uno di loro lanciò una battuta che, subito si trasformò in progetto: “Perché non facciamo la prossima 100 km con le carriole? Sono state per tanti anni il simbolo della fatica, potrebbero diventare delle compagne di viaggio fantastiche!”. Era il 1984, centesimo anniversario della partenza dei braccianti romagnoli in direzione Ostia (grandi opere di bonifica), 10 carriole spinte da 10 atleti partono da Firenze in direzione Faenza.

L’effetto fu sconcertante, l’entusiasmo incalzante, il risultato fantastico. Questo gruppo di pionieri decise così di partecipare prima alla grande maratona di New York e poi di mettere in campo un progetto proprio, “Una Maratona per Ravenna”. Collegando il lavoro di bonifica compiuto dagli antichi scariolanti, alla nascita del Parco del Delta del Po’, sette visionari studiano un percorso che, come spettacolarità, in Italia, non ha precedenti.

Il 15 giugno 1997, con partenza da Comacchio ed arrivo a Casalborsetti, si svolge la 1^ Maratona del Parco del Delta del Po’. Sullo slancio della prima edizione prende corpo anche la seconda, il 3 maggio 1998.

Nasce così un gruppo di lavoro che permette, non solo di continuare, ma di migliorare il progetto iniziale. Ne fanno parte, in primo luogo, le istituzioni ravennati, l’agenzia GRANDITALIA, ma la parte organizzativa rimane saldamente in pugno a “Gli Scariolanti di Ravenna”.

Una collaborazione che si protrae per 13 edizioni, in occasione della ormai lanciata e internazionale “Maratona Ravenna Città d’Arte”.