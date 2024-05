Oltre 500 partecipanti attesi alla "100 km del Passatore". torna la gara da Faenza a Firenze

Oltre 500 partecipanti e tante staffette al suo interno. Torna sabato 25 maggio la 100 km del Passatore, che dalle ore 9 è prevista la partenza della staffetta organizzata del liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza mentre dal Passo della Colla di Casaglia scatterà la Staffetta 50x1000 dello Csi Faenza e Atletica 85. Alle ore 19,15 a Faenza è atteso l’arrivo della Color Run, organizzato da Asd Gioca lo Sport senza frontiere. Mezz’ora dopo è previsto l’arrivo della staffetta Asd Disabili di Faenza. Alle ore 21 atteso l’arrivo della staffetta del liceo “Torricelli-Ballardini”, ITS “Alfredo Oriani” e Istituto Comprensivo “Europa di Faenza”. Alle 21,15 vi sarà l’arrivo della staffetta 50x1000 dello Csi Faenza e Atletica 85. Alle 21,15 i vincitori della ‘Cento’ saranno applauditi con il suono delle chiarine del Gruppo Municipale di Faenza del Palio del Niballo.

Nei progetti collaterali alla Cento annoveriamo sabato 25 maggio alle 15 a Faenza nello Sferisterio “O. Macrelli” il Torneo di Mini Basket a cura dell’APS “O. Macrelli”. Alle ore 18 in Piazza del Popolo Daniele Menarini e Danny Frisoni racconteranno la Storia della 100 km del Passatore con immagini e filmati proiettati sul maxischermo. Inoltre vi sarà l’apertura dello stand gastronomico del Rione Rosso "G. Sarti"&"Artistation" Marching Band Dale. Dalle ore 18 a Faenza nello “Sferisterio “O. Macrelli” sarà presente lo stand gastronomico a cura dell’APS “O. Macrelli” e partiranno i Laboratori Pop Rock a cura della Scuola di Musica “G. Sarti”. Dalle ore 19 in Viale Marconi Luca Piazza presenterà l’“Ultimo km” con musica e animazioni. Alle ore 20 si terrà l’esibizione “Art of Choir” a cura della Scuola di Musica “Artistation” e 40 minuti dopo è attesa l’esibizione del “Team dance il Borgo”. Alle 21 si terrà l’“Esibizione “Art of Choir” a cura della Scuola di Musica “Artistation”.

Domenica 26 maggio in Piazza del Popolo a Faenza dalle 9,30 l’esibizione “Giorgio e le Magiche Fruste” che daranno il benvenuto ai ragazzini della camminata “Un Km per Dario Insieme a te”. Alle 10 si svolgerà la Cerimonia di premiazione della 49^ edizione della 100 km del Passatore: classifica romagnoli e faentini, migliore esordiente, 13^ edizione del Trittico di Romagna con partecipazione delle figure in costume dei Rioni di Faenza. Alle 10,30 si terrà la cerimonia di premiazione della 49^ edizione della Firenze-Faenza: classifica generale, campionato italiano assoluto, premio “Pirì” Crementi (al primo uomo e alla prima donna assoluti), Gran Premio della Montagna Francesco Calderoni (al primo uomo) e GP della Montagna Angela Bettoli (alla prima donna) e infine le premiazioni ai gruppi sportivi.

Inoltre alla Galleria d’Arte Voltone della Molinella, a Faenza, ha parto “FaïenceX100 – Le ceramiche faentine premiano la 100 km del Passatore” e delle gallerie fotografiche dedicate alla Firenze-Faenza. In occasione della serata inaugurale alla Molinella sono stati premiati i vincitori del concorso per la “Medaglia 49^ edizione 100 km del Passatore”. La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 8 alle 20.