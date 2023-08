Si celebrano i 111 anni di Milano Marittima: doppio concerto per Ferragosto

Doppio appuntamento musicale a Milano Marittima per Ferragosto. Quest'anno il Concerto per il compleanno di Milano Marittima del 14 agosto presenta una grossa novità: la Grande Orchestra Città di Cervia lascerà il palcoscenico all'Adriatic Dixieland Jazz Band, formazione storica del panorama cervese, attiva dal lontano 1980, e composta per 5/8 da musicisti cervesi i quali, in buona parte, militano anche (o hanno militato in passato) nella Grande Orchestra Città di Cervia. Il “format” quindi cambia ma solo in parte, infatti il tema principale e filo conduttore della serata sarà, ancora una volta, la storia della località balneare nata nel 1912 ad opera di un gruppo di imprenditori milanesi capeggiati dall'artista Giuseppe Palanti. L'Adriatic Dixieland Jazz Band si esibirà quindi alle 21.30 di lunedì alla Rotonda I maggio.

Il jazz espresso dall'Adriatic Dixieland Jazz Band ripercorre la storia degli Stati Uniti d'America dalle origini di questa musica nata nella città di New Orleans e nei campi di lavoro delle piantagioni del sud ed evolutasi poi nelle città industriali del nord; questa musica, alla quale hanno dato un grande contributo molti musicisti di origine italiana, ha finito poi per influenzare non poco la canzone italiana dei decenni successivi, tant'è che l'Adriatic Dixieland Jazz Band ha pubblicato un cd, il terzo, dedicandolo proprio alla canzone italiana degli anni '30 e '40, esaltandone la componente ritmica proveniente da oltre oceano.

La mattina seguente poi, cioè quella del Ferragosto, si tiene il secondo appuntamento. Alle ore 6, la Grande Orchestra Città di Cervia, diretta dal maestro Fulvio Penso, terrà l'ormai tradizionale Concerto all'alba nella spiaggia libera di Cervia Centro, prospiciente all'Hotel Dante. Questo appuntamento richiama ogni anno un numero crescente di cervesi e turisti attratti anche dalla magica atmosfera del sole che sorge dal mare. Entrambe i concerti sono ad ingresso libero.